Дочь Мадонны Лурдес стала лицом Swarovski

Старшая дочь Мадонны Лурдес Леон стала лицом новой кампании Swarovski Collection II. Она представила коллекцию ярких и небанальных украшений, которые отражают моду поколения Z. Об этом сообщило радио «Комсомольская правда».

Представители бренда отметили, что кампанию станет платформой для людей всех культур и ориентаций.

Кроме того, не так давно девушка попала на обложку сентябрьского номера Vogue «Поколение Америки: модели, меняющие индустрию». Помимо нее, в проекте приняли участие Белла Хадид, Кайя Гербер, Прешес Ли, Анок Яй, Ариэль Николсон, Шерри Ши и Юми Ну.

Также Леон принимала участие в коллаборациях с Parade x Juicy Couture, Gypsy Sport и Стеллой Маккартни. Девушка часто отмечала, что сделала свою карьеру самостоятельно. По ее словам, она не брала денег у знаменитой матери на обучение в колледже.

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