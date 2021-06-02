Бузова показала свой «скромный» райдер

Телеведущая и певица Ольга Бузова после скандала, случившегося в Волгограде, показала подписчикам из чего состоит ее райдер. Это перечень условий, предъявляемый к организаторам выступлений. По мнению исполнительницы, он гораздо скромнее, чем у других представителей отечественного шоу-бизнеса.

На опубликованное видео обратился внимание Starhit. Бузова сняла свой гримерный столик, подготовленный организаторами очередной съемки.

«Показываю вам свой ультрадорогой уникальный райдер, чтобы ни у кого не возникало вопросов. — Колбаса, фрукты, но это просто потому, что сегодня первый день лета, физалис, сыр, хлебушек, водичка» — уточнила 35-летняя певица.

Она добавила, что никогда не ест конфеты, даже если ей их приносят в качестве комплимента. Бузова в принципе не ест сладкого.

«Вот овощи — обязательно, а также мед, листья салата. Вот тапки, халат и полотенца. Ну влажные салфетки еще просим», — заключила артистка.

На днях во время выступления в Волгограде Ольга Бузова сообщила зрителям, что ей «35 лет и она — дура». Она не хотела уходить со сцены.