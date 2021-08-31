Футболист Пеле рассказал о своем обследовании

Легендарного бразильского футболиста Пеле доставили в больницу. Журналисты сообщили о госпитализации, но бывший спортсмен лишь прошел плановое медицинское обследование.

Изначально о госпитализации Пеле сообщило агентство Reuters. Позже информацию уточнил сам футболист в соцсети.

«Ребята, я не терял сознание и нахожусь в очень хорошем здравии. Я побывал на плановом обследовании, которое ранее не мог посетить из-за пандемии», — написал Пеле в Twitter.

При этом он пошутил, что не сможет выйти на поле в следующее воскресенье. Пеле не стал уточнять, о каком именно обследовании идет речь.

Сейчас Пеле 80 лет. Настоящее имя футболиста Эдсон Арантис ду Насименту. Он родился 23 октября 1940 года на востоке Бразилии. В 1956-м он начал играть за футбольный клуб «Сантос», в котором провел почти 20 лет.

Первый раз Пеле заявил о завершении спортивной карьеры в 1974 году. Но финансовые проблемы заставили его вернуться на поле. Футболист стал играть за «Нью-Йорк Космос». Он был самым высокооплачиваемым спортсменом в мире. Пеле получал 1,4 миллиона долларов в год. В 1977-м футболист окончательно завершил карьеру. Пеле трижды становился чемпионом мира. Это достижение пока никому не удалось повторить.