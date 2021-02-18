Нагиев назвал сумму зарплаты своего сына в театре

Сын актера Дмитрия Нагиева служит в Театре имени Ленсовета. За свою работу Кирилл Нагиев получает 20 тысяч рублей. При этом зарплата мужчину устраивает, так как он любит выходить на сцену.

«У нас с Кириллом разные подходы к жизни и творчеству. Ему нравится работать за двадцать тысяч в театре и играть там семь главных ролей. Я в его возрасте не мог себе этого позволить, а сейчас уже и не хочу», — рассказал Нагиев-старший сайту Teleprogramma.pro.

Он отметил, что часто дает советы сыну по поводу исполнения той или иной роли. Актер признался, что наследник не всегда с ним соглашается. При этом Кирилл может указать отцу, что ему не стоило участвовать в определенной программе. По словам Нагиева, полученные на «ненужном» шоу деньги быстро тратились во время пандемии.

Сейчас Кириллу Нагиеву 32 года. Он родился, когда Нагиев-старший был женат на писательнице Алле Щелищевой. Она писала свои произведения под литературным псевдонимом Алиса Шер. Брак пары распался в 2010 году.

Ранее Нагиев оскорбил певицу Светлану Лободу на шоу «Голос.Дети». Исполнительница вышла на сцену, затмив собой семилетнюю участницу проекта Алису Щербань. Нагиев назвал Лободу «пожилой певицей, пустившейся в пляс на костылях».