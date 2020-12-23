Ефремов снова уволил своего адвоката

Михаил Ефремов, который отбывает наказание в колонии за смертельное ДТП, второй раз отказался от услуг своего адвоката Андрея Алешкина. Его нашел актеру Никита Джигурда.

Об этом Алешкина сообщил РИА «Новости».

«Адвокатская палата Санкт-Петербурга уведомила меня о расторжении соглашения со мной со стороны Ефремова. С Михаилом Олеговичем я более не сотрудничаю. Над жалобой более не работаю. Хочу поблагодарить всех, кто работал со мной по делу Ефремова», — сообщил бывший защитник актера.

Андрея Алешкина нанял Никита Джигурда, чтобы тот представлял интересы Ефремова во время апелляции в Мосгорсуде, однако актер отказался от его услуг еще до начала процесса. Через некоторое время он снова заключил с адвокатом соглашение.

Михаил Ефремов отбывает срок за ДТП, которое устроил в центре Москвы 8 июня. Пьяный актер сел за руль своего автомобиля, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Там он столкнулся с фургоном, которым управлял Сергей Захаров. Мужчина получил серьезные травмы и скончался через несколько часов в реанимации.

Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, во время апелляции Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Сейчас Ефремов отбывает заключение в колонии в Белгородской области, его защита планирует еще раз обжаловать приговор.