Священники призвали не спешить с канонизацией Мамонова

После смерти Петра Мамонова его поклонники выступили за то, чтобы причислить музыканта к лику святых. Представители РПЦ в беседе с Daily Storm объяснили, почему спешить с канонизацией музыканта не стоит.

По словам иерея Александра Кухты (Белорусская церковь Московского патриархата), между смертью человека и его канонизацией должно пройти большое количество времени. При этом священнослужитель отметил, что сам является поклонником музыканта.

«Нет смысла канонизировать Мамонова сейчас. Не нужно торопиться. Небеса от этого не рухнут, никакой катастрофы не произойдет. Поэтому нужно подождать, пока утихнут все страсти вокруг фигуры Мамонова и утихнет наплыв фанатского почитания», — сказал Кухта.

С ним согласился протоирей Димитрий Климов. Он привел в пример святых Сергия Радонежского и Ксению Блаженную, которых причислили к лику святых лишь через много лет после их смерти.