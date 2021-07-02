Священник заявил, что после последнего венчания Макеева попадет в ад

Иеромонах Феодорит раскритиковал свадьбу Анастасии Макеевой и ее избранника Романа Малькова. Он заявил, что пара отправится в ад. Об этом сообщило издание BLITZ+.

По данным сайта «Дни.ру», священнослужитель объяснил, что у Макеевой это четвертое венчание, а церковь запрещает венчаться больше трех раз. Также нарушением является то, что Мальков ушел от жены и детей ради Макеевой. Венчание допустимо только в тех случаях, если бывший супруг погиб или бросил партнера сам. Он уверен, что пара попадет в ад.

«Священнику должно быть наказание по церковным правилам — если от него скрывали, то он не виноват, а если знал, то ему могут запретить служение и лишить сана», — заключил иеромонах.