Священник прокомментировал нападение православного активиста на Невзорова

Клирик Никольского храма в Солнечногорске Кирилл Гусев отреагировал на историю с избиением журналиста Александра Невзорова. Он получил пощечину во время автограф-сессии в одном из отелей Санкт-Петербурга. На него напал православный активист. Священнослужитель осудил действия нападавшего, написали «Невские новости».

По словам священнослужителя, бить человека неприемлемо. Сторонники православия, по словам Гусева, не могут быть агрессивными. Это достаточно странный поступок, но ни для кого не секрет, что люди, говорящие, что они сторонники церкви, зачастую бывают очень агрессивными, добавил клирик.

Он отметил, что Александр Невзоров не ломает храмы и не расстреливает священников. Все его действия — яркий артистичный образ, в котором он показывает себя сторонником высокого образования и говорит, что христианство откинуло Россию на много веков назад.

«Но сейчас все высказываются. Сейчас может высказываться и Александр Глебович, которой имеет хорошее образование, и наравне с ним может высказываться Ольга Бузова, и наравне с ними может также высказываться Моргенштерн и прочие. Это же не значит, что мы должны мониторить интернет и при каждом удобном случае, если мы чувствуем, что камень полетел в наш огород, мы должны встречать этих людей и угрожать. Это смешно», — поделился священнослужитель.

После нападения журналист опубликовал в своем Instagram-аккаунте трехминутное видео. На нем нападавший православный активист объяснил свои мотивы, а также заявил, что сделал все не со зла.