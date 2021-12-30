Священник Островский выразил надежду на то, что Хованский поверил в бога в СИЗО

Многие люди приходят к вере в бога, находясь в заключении. Такое могло произойти и с блогером Юрием Хованским. Таким мнением поделился с Daily Storm священник и православный блогер Павел Островский.

«Очень многие люди приходят к вере в бога именно в таких местах, и тут есть несколько причин. Во-первых, самая очевидная — у человека появляется время подумать. Как бы то ни было, в тюрьме или в СИЗО нет никакой суеты, то есть ты можешь начать размышлять, и это одно из самых важных условий, чтобы прийти к богу», — считает Островский.

По его мнению, такое могло произойти и с блогером Юрием Хованским, которому заменили меру пресечения на запрет определенных действий и выпустили из СИЗО.

«Я знаю очень многих людей, которые пришли к богу [в заключении], именно серьезно и осознанно — серьезнее, чем те, кто обычно приходит к богу на свободе. Очень надеюсь, что у Юрия такой же путь», — сказал он.