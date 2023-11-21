Знаменитости 21 ноября 2023, 13:41 Свитер Мэттью Перри со съемок «Друзей» выставили на продажу на Ebay

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На площадке Ebay появилось объявление о продаже свитера американского актера Мэттью Перри, в котором он исполнял роль Чендлера Бинга в сериале «Друзья», с суммой в 738 тысяч рублей. Об этом написало ИА НСН.

Несмотря на то, что вещь достаточно старая, по словам продавца, она находится в хорошем состоянии. К тому же этот свитер изготавливали специально для съемок Перри в «Друзьях».

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Ранее американский таблоид TMZ сообщил, что актеры сериала «Друзья» пришли на закрытую церемонию прощания с Мэттью Перри в Лос-Анджелесе. Его похоронили недалеко от студии Warner Bros.