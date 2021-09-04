«Свинство и скотство»: звезда «Ворониных» рассказала о домогательствах

Актриса из сериала «Воронины» Екатерина Волкова призналась, что сталкивалась с домогательствами. Подобные действия по отношению к женщинам она назвала скотством.

«Я считаю, это это свинство и скотство. В любой профессии. Когда человек получает власть и начинает этим пользоваться. Я с этим сталкивалась, но не прямо в лоб. Я очень аккуратно уходила, отшучиваясь, переводя тему, чтобы не было прямо такого конфликта в лоб», — рассказала Волкова изданию «Вокруг ТВ».

По словам актрисы, если бы людей оценивали по их возможностям, то мир стал бы намного лучше. Она подчеркнула, что выступает против подхода «ты — мне, я — тебе».

Волкова также поделилась одной неприятной ситуацией, которую ей пришлось пережить. Один раз ей позвонил представитель влиятельного мужчины, который хотел встретиться с актрисой. Волкова ответила, что замужем и положила трубку. Несмотря на отказ, звонки продолжились.

«Не знаю как бы сложилась моя жизнь, но был такой момент», — рассказала актриса.

Екатерина Волкова уже 11 лет замужем за Андреем Карповым. Супруги воспитывают совместную дочь.