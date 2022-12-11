Знаменитости 11 декабря 2022, 10:15 Свидетельница убийства Талькова скончалась в Греции после тяжелой болезни «МК»: свидетельница по делу об убийстве Талькова умерла в Греции РИА «Новости»

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В Греции умерла одна из основных свидетельниц по делу об убийстве музыканта Игоря Талькова, директор певицы Азизы Элли Касимати. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

Причина смерти Касимати официально не раскрывается. Известно, что женщина страдала тяжелой болезнью, потеряла до 36 килограммов и не могла двигаться. Врачи не смогли спасти Элли Касимати.

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«Последние дни ее жизни прошли в страшных муках», — указали в материале.

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Автора и исполнителя Игоря Талькова убили 6 октября 1991 года, преступление до сих пор остается нераскрытым. В момент выстрела Касимати находилась рядом с певицей Азизой, возлюбленной артиста.

Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев выразил мнение, что Талькова будут помнить, как Владимира Высоцкого. Актер Николай Лещуков заявил, что певца убил телохранитель Азизы, и назвал его имя.