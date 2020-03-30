Светская дива Шелягова: американская система спровоцировала высокую статистику смертей

«Мне кажется, что где эта „война“ застала, там тот и остался. Мы же видим, что у итальянцев нет медицины и ее никогда не было. И когда этот случай был с Аллой Вербер, мы говорили, что если бы это было в Израиле или Германии, то наверняка ее могли бы спасти», — подчеркнула Шелягова.

По ее словам, высокий уровень медицины в Германии позволил избежать большого числа жертв инфекции. Блогер заметила, что на статистику смертей в США повлияло отсутствие системы.

«У американцев нет системы, у них все страховое, поэтому у них там все это происходит. У нас система, наверное, в силу сложившейся системы советских времен помогает мобилизовать всю эту историю», — пояснила она.

Звезда обратила внимание на то, что россияне активно выезжают с родственниками за город.

«Это же случилось сначала в Европе, и если у кого-то родственники жили за границей, то понятно, что люди хотели их забирать к себе. Поэтому я думаю, что это возможно такой естественный процесс. И почему в Италии сейчас такая ситуация, там очень сильная привязка друг к другу, они привыкли жить семьями с бабушкой и дедушкой, у нас такого нет. Поэтому у них происходит эта ситуация с заражениями», — добавила она.

По мнению Шеляговой, медицинская система в России способна подобрать доступный способ лечения для граждан.

«Основная причина, по которой люди привозят родственников — просто здесь они могут решить медицинский вопрос, с кем-то договориться, а там они не всесильны», — заключила она.