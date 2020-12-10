facebook_pixel
    10 декабря 2020, 18:00

    Светличная рассказала, что не будет пить в Новый год

    Дарья Морозова

    Актриса Светлана Светличная рассказала, что в Новый год не будет пить никакой алкоголь из-за состояния здоровья. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Артистка пояснила, что недавно выписалась из больницы после подозрения на инсульт. Теперь она тщательно следит за своим здоровьем.

    «Я уже подготовила себя: „Нет, Светка, ни глотка шампанского, ни другого алкоголя ты не будешь делать“. Во имя того, чтобы быть крепкой, здоровой и веселой», — подчеркнула она.