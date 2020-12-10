10 декабря 2020, 18:00
Светличная рассказала, что не будет пить в Новый год
Актриса Светлана Светличная рассказала, что в Новый год не будет пить никакой алкоголь из-за состояния здоровья. Об этом сообщило РИА ФАН.
Артистка пояснила, что недавно выписалась из больницы после подозрения на инсульт. Теперь она тщательно следит за своим здоровьем.
«Я уже подготовила себя: „Нет, Светка, ни глотка шампанского, ни другого алкоголя ты не будешь делать“. Во имя того, чтобы быть крепкой, здоровой и веселой», — подчеркнула она.