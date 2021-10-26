Светличная перед пропажей говорила об издевательствах и просила помощи

Перед пропажей актриса Светлана Светличная приходила в Гильдию актеров кино России. Это было 20 октября. Она пожаловалась на то, что над ней издеваются.

«Открылась дверь — зашла Светочка без звонка. „Вот вы здесь сидите, а надо мной опять издеваются“, — сказала нам Светличная. — „Дайте мне юриста, я хочу, чтобы меня защитили“», — рассказала сайту kp.ru председатель гильдии Валерия Гущина.

По ее словам, тогда артистку проводили к юристу, а потом отправили на такси домой по новому адресу — Светличная переехала в ЖК «Лосиный остров». Таксист должен был довести актрису до дверей. Светличная уехала из гильдии с рюкзаком, где находились документы и деньги.

Гущина добавила, что полиция сейчас просматривает камеры видеонаблюдения рядом с домом актрисы.

«Светочка давно… своеобразная. Мне кажется, мы ищем человека, которого никогда не найдем. Камеры не показали, куда она могла уйти», — отметила председатель гильдии.

После гильдии Светличная общалась со съемочной группой канала «Россия». Телевизионщики приезжали к актрисе домой. После этого никто больше не видел артистку.

Поисками Светланы Светличной занялась не только полиция, но и волонтеры. Они прошли уже больше 30 километров, разыскивая актрису. Ее семья опасается, что она могла потеряться, поскольку часто забывает многие вещи, в том числе и свой адрес.