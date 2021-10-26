Светлану Светличную засняли на киностудии перед исчезновением

Светлана Светличная попала в объектив скрытых камер, расположенных на киностудии имени Горького, где ее видели в последний раз 22 октября. Видео с приборов наблюдения оказалось в распоряжении журналистов канала РЕН ТВ.

На кадрах заметно, как Светличная идет от белой машины под руку с неизвестной женщиной. Водителя именно этого автомобиля следователи вызвали на допрос 26 октября.

На студии, куда она приехала, чтобы поговорить о новом проекте, актрисе стало плохо — ей вызвали врачей скорой помощи. Но от госпитализации Светличная, по словам ее знакомых, отказалась. После этого следы звезды «Бриллиантовой руки» обрываются, а ее история становится запутанной.

Так, сын Светличной Алексей Ивашов и ее знакомая обратились в полицию с заявлением о пропаже женщины. Началось расследование. Однако уже два человека сказали, что беспокоиться не о чем, потому что артистка якобы просто решила спрятаться от внимания журналистов и переехать. Актер Иван Николаев сообщил, что она отправилась к родственникам, ее менеджер тоже заверил журналистов, что в «мнимом исчезновении» актрисы нет ничего криминального.