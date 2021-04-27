Светлану Светличную выпишут из больницы

Сын Светланы Светличной подтвердил, что актриса накануне была госпитализирована. В то же время он сообщил, что Светличную уже готовят к выписке, она отправится домой 27 апреля, сообщило РИА «Новости».

О госпитализации звезды «Бриллиантовой руки» стало известно накануне. Изначально в СМИ появилась информация о том, что у нее якобы диагностировали инсульт. Позже эти данные не подтвердились. Выяснилось, что причиной госпитализации стали проблемы с артериальным давлением.

Медики быстро стабилизировали состояние Светличной, но решили оставить ее на какое-то время в больнице. Беспокойство у них вызывал и ее уже почтенный возраст — 15 мая артистке исполнится 81 год.

Осенью прошлого года Светличная уже проходила обследование из-за мучивших ее головных болей. Незадолго до этого она успела принять участие в съемках программы телеканала НТВ, где рассказала, что ее сын и внучка якобы попытались отравить ее ртутью, чтобы заполучить квартиру в центре Москвы.