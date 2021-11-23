Актрису Светлану Светличную после истории с исчезновением госпитализировали в реанимацию. За ней наблюдают медики нейрохирургического отделения.

Подробности о состоянии артистки рассказала в эфире Первого канала ее внучка Мария Ивашова. Когда навестить Светличную приехали родные, увидели у дома машину скорой.

«Дверь никто не открыл. Оказалось, что бабушка обратилась к консьержу, вызвала скорую, согласилась на госпитализацию», — отметила женщина.

По ее словам, Светлана Светличная лежит в нейрохирургической реанимации. Телефонов там нет, общение идет только через лечащего врача.

О самочувствии 81-летней звезды советского кино близкие Светличной распространяться не стали. Они заверили, что у пожилой актрисы есть все необходимое. За ней организовали квалифицированный уход.

Ранее невестка Светличной в беседе с «360» говорила, что артистка чувствует себя нормально, насколько позволяет ее возраст.

В октябре стало известно об исчезновении Светланы Светличной. Полицейские и волонтеры искали ее несколько дней. Тем временем актриса снималась в телешоу.