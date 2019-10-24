Светлана Сурганова рассказала неожиданный факт из детства

Певица Светлана Сурганова вспомнила детские годы — свои страхи общаться с учителями и задавать им вопросы, потому что боялась показаться глупой. Но самое главное, о чем певица помнит из юношества, это ее задержка в развитии.

«У меня была серьезная задержка умственного и физического развития. Я порой просто боялась подойти к учителю и что-то спросить», — сказала Сурганова в интервью ведущей Алле Довлатовой, передает сайт Teleprogramma.pro.

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Певица добавила, что у нее был страх показаться перед учителем глупой. Но уже с высоты своих лет она посоветовала не стесняться и не бояться этого, ведь умный педагог всегда ответит на вопросы и проявит необходимые терпение и такт.

Помимо детских воспоминаний, Сурганова рассказала о своем любимом занятии в загородном доме, в котором она живет уже много лет. По ее словам, сбор листьев доставляет ей удовольствие. «Это такая потрясающая медитация. Лучшая психотерапия», — отметила певица.

Довлатова пообщалась с Сургановой даже по поводу ипотеки. Певица заявила, что никогда не брала кредит на недвижимость, и посоветовала никому не влезать в эту кабалу.