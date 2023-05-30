Знаменитости 30 мая 2023, 15:33 Светлана Пермякова рассказала, что учит дочь вести хозяйство и помогать с домашними делами

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Актриса Светлана Пермякова сама ведет хозяйство и выполняет основные домашние обязанности, этому же учит и свою дочь Варвару. Об этом она рассказала сайту kp.ru.

Актриса с семьей живет в доме в Калужской области, они переехали туда несколько лет назад. На участке в 80 соток выращивают все необходимые овощи, держат хозяйство. Светлана Пермякова большую часть работы по дому выполняет сама, этому учит и свою дочь. Особенно актриса взялась за нее после съемок шоу «Звезды в Африке» и общения с юными тиктокерами.

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«Я сейчас понимаю, что у меня есть какие-то прорехи, которые мне нельзя дальше затягивать. Мне надо уделить внимание дочери, чтобы из нее вырастить нормальную, достойную женщину, хозяйку, чтобы она знала, как подмести, вымыть пол, прибрать. Понимаю, что этот момент уже у меня упущен, мы ругаемся постоянно! Говорю, Варя, бери веник, подметай — через слезы, через силу, но мы проходим», — рассказала Светлана Пермякова.

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