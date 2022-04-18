Светлана Немоляева рассказала, как отпразднует 85-летие

Народной артистке РСФСР Светлане Немоляевой 18 апреля исполнилось 85 лет. В интервью газете «Петербургский дневник» она рассказала, как планирует отпраздновать юбилей.

По словам актрисы, этот день рождения, как и несколько предыдущих, она встретит на сцене.

«Последние несколько лет я специально прошу руководство нашего Московского академического театра имени Владимира Маяковского поставить в мой день рождения спектакль. Сегодня вечером будет самая свежая постановка с моим участием — легкомысленная комедия „Как важно быть серьезным“ по знаменитому произведению Оскара Уайльда. Я играю леди Брэкнелл», — поделилась актриса.

Она добавила, что на этом праздник не закончится — скорее всего, близкие готовят ей сюрприз. Актриса рассказала, что получает поздравления от друзей и знакомых с самого утра.

«Мне звонят и друзья, и коллеги по актерскому цеху. Я уже услышала очень много приятных слов за утро, и за каждое из них я искренне благодарна», — сказала Немоляева.