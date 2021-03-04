Светлана Лобода анонсировала новый клип, созданный Анной Меликян

Певица Светлана Лобода в личном Instаgrаm-аккаунте сообщила поклонникам о скором выходе нового клипа. Режиссером ролика стала Анна Меликян, написал сайт kp.ru.

«Для каждой песни наступает свой час. Для каждой встречи — свой уникальный момент. Я давно и нежно люблю творчество Ани Меликян. Мы встретились, чтобы создать для вас кое-что особенное и конечно же #ПРОЛЮБОВЬ. Это не клип. Это кино», — говорится в публикации.

По словам артистки, в проекте поучаствовали известные в России актеры Юра Борисов и Аня Чиповская. Лобода пояснила, что зритель увидит историю любви. Подписчики певицы обрадовались такой новости. Большая часть поклонников написала, что с нетерпением ждет премьеры.