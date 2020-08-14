Светлана Лазарева объяснила, почему поссорилась с Натальей Ветлицкой

Певица Светлана Лазарева в эфире программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым объяснила, почему несколько лет назад поссорилась с артисткой Натальей Ветлицкой.

Раньше звезды российской эстрады были близкими подругами. Лазарева назвала свою дочь в честь приятельницы. Их общение прекратилось после конфликта. По словам Светланы, Ветлицкая довела ее ребенка и свою крестницу до слез. Однажды поп-исполнительница позвонила девочке и сказала, что больше не будет ее крестной мамой.

Еще одной причиной являются слухи о Лазаревой, которым поверила исполнительница хита «Посмотри в глаза». Выслушать объяснения подруги она отказалась, пишет сайт «Утро.ру».

«Все случилось на эмоциях», — отметила женщина.

Лазарева призналась, что хочет наладить отношения с Ветлицкой, однако оправдываться не собирается.