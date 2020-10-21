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    21 октября 2020, 12:45

    Светлана Крючкова прокомментировала сообщения об ухудшении своего здоровья

    Полина Петрова

    Народная артистка РСФСР Светлана Крючкова прокомментировала новости об ухудшении здоровья. Она заявила, что чувствует себя хорошо, пишет «Петербургский дневник».
    Светлана Крючкова прокомментировала сообщения об ухудшении своего здоровья

    Актриса уточнила, что в среду, 21 октября выйдет на сцену Большого драматического театра имени Товстоногова, чтобы исполнить роль в спектакле «Жизнь впереди».

    «Я играю сегодня спектакль, все хорошо», — подчеркнула Крючкова.

    В самом театре заверили, что не отменяют запланированный на вечер спектакль. Артистка добавила, что была в больнице на прошлой неделе, но не рассказала, что стало причиной этого.

    Накануне ряд СМИ сообщили, что актрису экстренно госпитализировали. Журналисты писали, что Крючкова несколько лет прожила в квартире, отравленной ртутью. В связи с этим ее иммунитет может быть снижен.

    Ранее советский и российский актер Иван Краско рассказал о возможной причине заражения коронавирусом. В Академическом драматическом театре имени Комиссаржевской ему два раза проводили тестирование. По словам артиста, он не верил, что подхватил COVID-19.