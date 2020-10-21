Светлана Крючкова прокомментировала сообщения об ухудшении своего здоровья

Актриса уточнила, что в среду, 21 октября выйдет на сцену Большого драматического театра имени Товстоногова, чтобы исполнить роль в спектакле «Жизнь впереди».

«Я играю сегодня спектакль, все хорошо», — подчеркнула Крючкова.

В самом театре заверили, что не отменяют запланированный на вечер спектакль. Артистка добавила, что была в больнице на прошлой неделе, но не рассказала, что стало причиной этого.

Накануне ряд СМИ сообщили, что актрису экстренно госпитализировали. Журналисты писали, что Крючкова несколько лет прожила в квартире, отравленной ртутью. В связи с этим ее иммунитет может быть снижен.

Ранее советский и российский актер Иван Краско рассказал о возможной причине заражения коронавирусом. В Академическом драматическом театре имени Комиссаржевской ему два раза проводили тестирование. По словам артиста, он не верил, что подхватил COVID-19.