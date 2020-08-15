Светлана Бондарчук второй раз вышла замуж

Светлана Бондарчук вышла замуж за Сергея Харченко. Церемония прошла в Гагаринском ЗАГСе.

Светская львица Светлана Бондарчук долгое время держала в тайне предстоящую свадьбу и старалась не комментировать подготовку к ней. Но сегодня блогер опубликовала в instagram фото с новым мужем, где она одета в свадебное платье.

Также подруга Бондарчук Надежда Оболенцева сняла кусочек свадебной церемонии звездной пары и опубликовала его в Instagram. На видео слышно, как радостная Светлана Бондарчук считает всех, кто не удержался и заплакал от счастья. Но сменит ли телеведущая свою звездную фамилию на фамилию мужа пока неизвестно.

Ранее Светлана Бондарчук сообщила о своем уходе из журнала Hello! , в нем она 15 лет занимала позицию главного редактора, сообщает Газета.ru. По словам Бондарчук, за все время она отсняла 700 обложек и сделала сотни эксклюзивных материалов. Но сейчас печатная версия журнала приостановлена. Но блогер надеется, что когда-нибудь вновь увидит журнал на полках в магазине.