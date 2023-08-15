Знаменитости 15 августа 2023, 23:42 Светлана Бондарчук в 54 года стала матерью в третий раз Телеведущая Светлана Бондарчук сообщила о рождении третьего ребенка Telegram-канал Светланы Бондарчук

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Светлана Бондарчук стала матерью в третий раз. О рождении сына 54-летняя телеведущая сообщила в Telegram-канале.

«Ну что, расскажу и здесь тоже — нам уже полгода. Знакомьтесь, Петр Сергеевич Харченко. Можете поздравлять», — написала она в социальных сетях.

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Она показала маленького ребенка, опубликовав несколько снимков с ним. Лицо новорожденного Бондарчук раскрывать не стала. На одном фото она повернула его спиной к камере. На другом закрыла часть лица телефоном. На остальных — держит одетого в белоснежный комбинезон сына на рука.

Несмотря на то, что с рождения ребенка прошло полгода, по ее словам, об этом событии знали многие из ее окружения. Она отметила, что все эти люди проявили солидарность и деликатность и дали ей возможность самостоятельно рассказать эту новость тогда, когда сама Светлана была готова. Хотя могли «собрать трафик, хайпануть», подчеркнула телеведущая.

«Но нет, все же есть в нашем сообществе понятия этики и порядочности. Спасибо каждому, кто знал и при этом не выдал наш секрет», — добавила она.

Для нее Петр стал третьим ребенком. Телеведущая в браке с актером Федором Бондарчуком родила двух детей. Кроме того, Светлана — дважды бабушка. У нее также есть падчерица — дочь супруга Сергея Харченко.