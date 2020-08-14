Светлана Бондарчук ушла с поста главреда Hello!

Светлана Бондарчук покинула пост главного редактора журнала Hello!. Об этом она рассказала в Instagram.

Печатный журнал больше не поступает в продажу, продолжает выходить только онлайн-версия издания.

«Сегодня я пишу свое последнее письмо в качестве главного редактора журнала Hello!. Мне задают много вопросов относительно дальнейшей судьбы проекта в России. Печатный проект Hello! закрыт, онлайн-версия продолжает выходить, но уже без меня в роли главного редактора», — пояснила Бондарчук.

Она верит в возрождение печатного издания в будущем, «возможно, в совершенно новом виде и качестве».

Бондарчук работала главным редактором Hello! 15 лет, отметил сайт «Аргументы и факты». Эти годы она назвала невероятно яркими, увлекательными и стремительными. За время работы перед ее глазами промелькнули больше 700 обложек, сотни эксклюзивов, десятки новых лиц, которые редакция открывала читателю.

Имя нового главного редактора пока неизвестно.

Журналист Антонио Санчес Гомес и его супруга Мерседес основали бренд Hola! в 1944 году в Испании. Журнал издают в 32 странах мира на 10 языках.