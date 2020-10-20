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    20 октября 2020, 17:33

    Светлана Бондарчук показала архивное семейное фото со Скобцевой

    Полина Петрова

    Российская телеведущая Светлана Бондарчук опубликовала в своем Instаgrаm-аккаунте архивную семейную фотографию с народной артисткой РСФСР Ириной Скобцевой, которая скончалась во вторник, 20 октября, пишет РИА «Новости».
    Светлана Бондарчук показала архивное семейное фото со Скобцевой

    Актриса приходится матерью бывшему супругу Светланы, режиссеру Федору Бондарчуку.

    «Ирина Константиновна была удивительной женщиной, которая останется в наших сердцах навсегда», — подчеркнула Бондарчук.

    Ранее сообщалось, что Скобцева умерла в возрасте 93 лет. В настоящий момент причины смерти неизвестны.

    Актриса родилась 22 августа 1927 года. Она окончила школу-студию МХАТ. Первым фильмом, в котором она снялась, стал «Отелло». Начиная с 1956 года состояла в труппе Театра-студии киноактера. Скобцева сыграла более чем в 60 картинах. Она известна зрителям по ролям в таких лентах как «Война и мир», «Зигзаг удачи», «Они сражались за Родину» и «Тихий Дон».