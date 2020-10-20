20 октября 2020, 17:33
Светлана Бондарчук показала архивное семейное фото со Скобцевой
Российская телеведущая Светлана Бондарчук опубликовала в своем Instаgrаm-аккаунте архивную семейную фотографию с народной артисткой РСФСР Ириной Скобцевой, которая скончалась во вторник, 20 октября, пишет РИА «Новости».
Актриса приходится матерью бывшему супругу Светланы, режиссеру Федору Бондарчуку.
«Ирина Константиновна была удивительной женщиной, которая останется в наших сердцах навсегда», — подчеркнула Бондарчук.
Ранее сообщалось, что Скобцева умерла в возрасте 93 лет. В настоящий момент причины смерти неизвестны.
Актриса родилась 22 августа 1927 года. Она окончила школу-студию МХАТ. Первым фильмом, в котором она снялась, стал «Отелло». Начиная с 1956 года состояла в труппе Театра-студии киноактера. Скобцева сыграла более чем в 60 картинах. Она известна зрителям по ролям в таких лентах как «Война и мир», «Зигзаг удачи», «Они сражались за Родину» и «Тихий Дон».