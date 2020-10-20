Светлана Бондарчук показала архивное семейное фото со Скобцевой

Актриса приходится матерью бывшему супругу Светланы, режиссеру Федору Бондарчуку.

«Ирина Константиновна была удивительной женщиной, которая останется в наших сердцах навсегда», — подчеркнула Бондарчук.

Ранее сообщалось, что Скобцева умерла в возрасте 93 лет. В настоящий момент причины смерти неизвестны.

Актриса родилась 22 августа 1927 года. Она окончила школу-студию МХАТ. Первым фильмом, в котором она снялась, стал «Отелло». Начиная с 1956 года состояла в труппе Театра-студии киноактера. Скобцева сыграла более чем в 60 картинах. Она известна зрителям по ролям в таких лентах как «Война и мир», «Зигзаг удачи», «Они сражались за Родину» и «Тихий Дон».