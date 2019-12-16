Светлана Бондарчук опубликовала откровенную фотографию в Instagram

Фотография черно-белая. На ней Светлану запечатлели в черном боди и черных туфлях на шпильке. Публикация вызвала неоднозначную реакцию публики. Некоторые подписчики восхитились снимком: «Крутая фотка, Вы просто супер!!!», «Настолько прекрасна… Что сами не представляете…», «Шикарная Светлана!». Среди одобривших фото Николай Басков, Виктория Боня, Наталья Рудова, Игорь Крутой и другие знаменитости.

Однако не всем фотография понравилась. Часть пользователей посоветовала Бондарчук быть скромнее в таком возрасте.