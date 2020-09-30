Светлана Бондарчук опубликовала архивные кадры

На видеоролике Светлане 14 лет, ее сестре Ларисе восемь лет, а их маме — 34 года. Светлана добавила, что теперь она понимает, почему всегда любила фильм «Родня» Никиты Михалкова.

На одном из видео девочки играют в мяч вместе со своей мамой. На втором видео ее мама вместе с друзьями танцует и играет на фортепиано.

«Архивы. мне 14 лет) моей сестре Ларисе 8 лет) маме 32 года) я очень люблю фильм Никиты Сергеевича „Родня“ теперь понимаю почему», — подписала экс-супруга режиссера.

Подписчики Светланы написали, что видео очень теплые и душевные. Многие отметили, что мама Бондарчук очень молодо выглядит, и что Светлана на нее очень похожа.