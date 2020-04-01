01 апреля 2020, 15:22
Светлана Бондарчук напугала фанатов фото из самолета
Светлана Бондарчук, светская дива и журналистка, напугала своих поклонников. Ее возлюбленный добавил в соцсеть фотографию из самолета. Пользователи решили, что пара куда-то улетела. Об этом написала «Газета.ru».
Сегодня, 1 апреля, Сергей Харченко, предприниматель, опубликовал фото на своей странице в Instagram и подписал «Психанули!»
Напомним, сейчас авиасообщение с другими странами закрыто из-за коронавируса.
Поклонники разошлись во мнениях.
«Куда?», «Розыгрыш, а я возмущаться уже начала», «Пусть там и остаются», — написали пользователи соцсети.