Светлана Бондарчук напугала фанатов фото из самолета

Сегодня, 1 апреля, Сергей Харченко, предприниматель, опубликовал фото на своей странице в Instagram и подписал «Психанули!»

Напомним, сейчас авиасообщение с другими странами закрыто из-за коронавируса.

Поклонники разошлись во мнениях.

«Куда?», «Розыгрыш, а я возмущаться уже начала», «Пусть там и остаются», — написали пользователи соцсети.