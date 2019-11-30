Светлаков рассказал о вырезанной из КВН шутке

Гусман поставил низкую оценку команде «Уральские пельмени». Актер в образе одного из героев телешоу «Наша Russia» спустился со сцены, подошел к «обидчику» и сообщил залу адрес отеля, в котором остановился Гусман. После этого Светлаков пожелал ему «хорошего уральского вечера».

Светлаков назвал свою версию причины закрытия шоу «Прожекторперисхилтон» Подробнее

Иван Ургант задался вопросом, стоит ли рассказывать про вырезанную шутку из одной программы в эфире другой, когда обе выходят на Первом канале. По итогам «Встречи выпускников» команда Светлакова заняла второе место.

Ранее Светлаков изложил свою версию закрытия некогда популярной юмористической программы «Прожекторперисхилтон». Он отметил, что ведущие не освещали какие-то события, казавшиеся им несмешными, на фоне того, что у канала есть определенный формат. Он отметил, что российскому телевидению в целом не хватает остроты.