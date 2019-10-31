Светлаков раскрыл истинную причину закрытия «Прожекторперисхилтон»

Светлаков вернется в «Уральские пельмени» Подробнее

«„Прожекторперисхилтон“ закрылась именно из-за того, что нам помешал формат, и мы не захотели выглядеть идиотами. Мы какие-то вещи не освещаем в стране, а говорим про то, что в Норильске суслик родил еще одного суслика. И про это шутим», — приводит РБК слова Светлакова. Актер также подчеркнул, что форматы отечественных телеканалов не позволяют добавлять в эфир остроты.

Шоумен добавил, что в декабре в Москве и Санкт-Петербурге пройдут концерты «Прожекторперисхилтон». В них примут участие экс-соведущие Светлакова: Гарик Мартиросян и Иван Ургант. Собеседник заявил, что телевидения в зале не будет.

Первый канал, в эфире которого выходила программа, прокомментировал РБК высказывание Светлакова. «Это слишком известная история, чтобы спустя семь лет изобрести ее новую версию и, изображая Герцена, за этот счет продать билеты на концерт», — приводит издание слова собеседника.

Программа «Прожекторперисхилтон» выходила с 2008 года по 2012 год на Первом канале. В кадре четверо ведущих смешно обсуждали новости. В какой-то момент к ним присоединялись гости.