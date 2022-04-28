Светлаков опроверг свой отъезд из России

Российский телеведущий и актер Сергей Светлаков опроверг информацию о том, что он покинул страну. По словам артиста, СМИ, которые написали об этом, врут, сообщила «Газета.ru».

«Врут», — сказал артист.

Информация об отъезде из страны Сергея Светлакова появилась после новости о переносе запланированного на апрель концерта юмористического шоу «Прожекторперисхилтон».

По словам Светлакова, концентр может состояться осенью.

«По творческим планам — всю весну-лето, видимо, пишем-созидаем. Надеюсь, осенью встретимся со зрителем», — отметил артист.

Ведущими программы «Прожекторперисхилтон», которая выходила на Первом канале, были Иван Ургант, Сергей Светлаков, Гарик Мартиросян и Александр Цекало.