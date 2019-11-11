Свалку сделали из могилы актера Георгия Вицина в Москве
Продюсер Андрей Загорский заявил, что могила Георгия Вицина превратилась в свалку, а руководство Ваганьковского кладбища год не может найти родственников погибшего, сообщило ИА Nation News.
Корреспондент издания отметил, что на могиле советского и российского актера почти нет свежих живых цветов, а по ее состоянию ясно, что близкие сюда давно не приходили.
Администрации Ваганьковского кладбища отказалась от комментариев и направила в отдел благоустройства и к директору. По словам администрации, информацию можно получить исключительно при личной встрече, однако у директора был выходной.
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Позже Андрей Загорский рассказал, что директор Ваганьковского кладбища в тот момент находился на рабочем месте.
Ранее продюсера Андрея Загорского удивила заросшая могила советского актера Георгия Вицина на Ваганьковском кладбище в Москве.