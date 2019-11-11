Свалку сделали из могилы актера Георгия Вицина в Москве

Корреспондент издания отметил, что на могиле советского и российского актера почти нет свежих живых цветов, а по ее состоянию ясно, что близкие сюда давно не приходили.

Администрации Ваганьковского кладбища отказалась от комментариев и направила в отдел благоустройства и к директору. По словам администрации, информацию можно получить исключительно при личной встрече, однако у директора был выходной.

Загорского шокировала заброшенная могила Георгия Вицина Подробнее

Позже Андрей Загорский рассказал, что директор Ваганьковского кладбища в тот момент находился на рабочем месте.

Ранее продюсера Андрея Загорского удивила заросшая могила советского актера Георгия Вицина на Ваганьковском кладбище в Москве.