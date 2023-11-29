Знаменитости 29 ноября 2023, 04:06 «Свахи не нужны». Киркоров упал на колени и сделал предложение спутнице Киркоров упал на колени перед Гузеевой и позвал замуж продюсера Татьяну Тур РИА «Новости»

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Певец Филипп Киркоров предложил музыкальному продюсеру Татьяне Тур выйти за него замуж. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Певец вместе с Татьяной Тур пришел в кинотеатр на премьеру российской комедии «Теща». Главные роли в фильме сыграли актеры Гарик Харламов и Лариса Гузеева. Когда журналисты подошли к вокалисту, то спросили, обращался ли тот к услугам главной свахи России. На это Киркоров ответил отрицательно.

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«Мне никакие свахи не нужны! У меня и так все нормально», — заявил артист, подтолкнув к себе спутницу.

Вокалист обратился к Татьяне и предложил пожениться. Женщина ответила улыбкой. Потом певец увидел Гузееву за кулисами и встал перед звездой на колени, тем самым выразив свое почтение.

Ранее Киркоров заявил, что регулярно занимается спортом. По его словам, фитнес и физические упражнения помогают скорректировать фигуру. Все тренировки артист проводит под надзором фитнес-тренеров.