Сваха Роза Сябитова рассказала о непростом характере внучки | 360°

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25 сентября 2022, 17:39

Сваха Роза Сябитова рассказала о непростом характере внучки

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Накануне у телеведущей и российской свахи Розы Сябитовой родилась внучка. По словам знаменитости, ребенок обладает непростым характером. Об этом сообщила «Москва.ру» со ссылкой на 7дней.ру.

По словам Сябитовой, внучка «подчинила» всех членов семьи. Она подчеркнула, что девочка обладает активным характером. В случае неповиновения родителей и бабушки, девочка начинает громко кричать.

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Телеведущая подчеркнула, что она следит за внучкой вместе с дочерью поочередно. Она рассказала, что уже подготовила все необходимое для комфорта ребенка.

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