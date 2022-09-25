Сваха Роза Сябитова рассказала о непростом характере внучки | 360°

Знаменитости 25 сентября 2022, 17:39 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Сваха Роза Сябитова рассказала о непростом характере внучки

Читать 360tv в

Накануне у телеведущей и российской свахи Розы Сябитовой родилась внучка. По словам знаменитости, ребенок обладает непростым характером. Об этом сообщила «Москва.ру» со ссылкой на 7дней.ру.

По словам Сябитовой, внучка «подчинила» всех членов семьи. Она подчеркнула, что девочка обладает активным характером. В случае неповиновения родителей и бабушки, девочка начинает громко кричать.

Реклама

Телеведущая подчеркнула, что она следит за внучкой вместе с дочерью поочередно. Она рассказала, что уже подготовила все необходимое для комфорта ребенка.

Реклама

0 0 0 0 0 0