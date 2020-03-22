Сваха из «Давай поженимся» назвала пандемию временем для проверки отношений

Во время самоизоляции и карантина можно проверить свои чувства ко второй половинке и сделать для себя определенные выводы. Роза Сябитова считает, что наступило время для естественной проверки отношений.

«Я хочу своих клиентов, которые в паре, отправить как минимум отдохнуть вместе, чтобы проверить отношения. Возникла экстремальная ситуация, вот заодно и проверите, насколько вы умеете общаться друг с другом и можете ли прислушиваться друг к другу», — рассказала сваха из «Давай поженимся» Nation News.

Она добавила, что во время пандемии можно посмотреть, как партнер ведет себя в такой ситуации. В итоге каждый сможет сделать для себя какие-то выводы. Сябитова назвала это хорошей естественной проверкой для семьи.

«Если запланировали свадьбу, то ничего страшного: если люди запланировали пожениться, они поженятся. А если они это им помешало, то люди и не хотели быть семьей», — подчеркнула она.

По словам свахи, на фоне новостей о коронавирусе люди стали чаще думать о важности создания семьи. Мужчины и женщины видят опасность и понимают, что необходимо объединяться. «Никто в одиночестве помирать не хочет. Поэтому да, и природа подталкивает, что надо объединяться, и разум подсказывает, что надо семью создавать», — пояснила Сябитова.

Более того, когда в мире все спокойно, то требования к кандидатам на роль мужа или жены всегда выше. В экстремальной ситуации предпочтение начинают отдавать не статусу, а человеческим качествам. «И сразу у меня рейтинг врачей, пожарных, учителей становится пиковый, потому что эти люди в такой период тебя будут спасать, лечить и защищать», — заключила сваха.

Ранее Сябитова рассказала, что всех участников программы «Давай поженимся» отправили домой из-за коронавируса. Съемки возобновятся только в середине апреля.