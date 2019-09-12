  • Свадебный организатор оценил список подарков на свадьбу Собчак и Богомолова

    12 сентября 2019, 15:15

    Алена Макаренко

    Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов сыграют свадьбу 13 сентября. По Сети разошелся список с подарками, который якобы составила пара. Организатор свадеб, генеральный директор Leybman Wedding Евгения Лейбман прокомментировала для ИА Nation News пожелания звездных влюбленных.

    В списке числятся халаты стоимостью от почти 15 до 35 тысяч рублей, полотенца стоимостью до 18 тысяч рублей, а также дорогая антикварная мебель. Однако представители Собчак пока не подтвердили агентству подлинность этого перечня.

    Свадебный организатор рассказал о тенденции на подобные списки с желаниями.

    «Виш-листы в России уместны на свадьбах с большими бюджетами. Они удобны тем, что там есть как дорогие подарки, так и относительно недорогие. Каждый может выбрать что-то по вкусу», — отметила Лейбман.

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    Она назвала эту практику достаточно разумной. Когда в Европе она уже востребованная, для Россия это еще новшество. Хотя для Москвы такие списки — уже «не диковинка, а, скорее, правило».

    Лейбман не удивила стоимость возможных подарков на свадьбу Собчак и Богомолова. Стоит помнить про круг общения будущих супругов и их финансовые возможности.

    Свадебный организатор также прокомментировала завтрашнее торжество.

    «Я прямо вижу, что эта свадьба — такой бизнес-проект. Вчера мне звонили и спрашивали, проходит ли у них организация свадьбы по бартеру», — добавила Лейбман.

    Как она отметила, если Собчак и Богомолов — медийные личности, почему бы им не воспользоваться таким предложением.