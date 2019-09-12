Свадебное платье Собчак показали в Сети. Видео

Телеведущая Ксения Собчак по совету своего стилиста Елены Бессоновой для бракосочетания с режиссером Константином Богомоловым выбрала свадебное платье израильского дизайнера Galia Lahav.

СМИ раскрыли приглашенных на свадьбу Богомолова и Собчак. В списке оказалась бывшая режиссера Подробнее

Видео с нарядом опубликовал Telegram-канал MASH. Также стало известно, что стоимость платья израильского дизайнера начинается от 7,5 тысяч долларов. Собчак на свадьбе появится в расшитом цветами белом туалете с открытыми руками.

Заплатит за него группа компаний Bosco, чьим амбассадором является телеведущая. Поэтому ее выбор был ограничен брендами, которые эксклюзивно представлены компанией.

Ксения Собчак выйдет замуж 13 сентября. Помимо свадьбы, она и Богомолов обвенчаются.