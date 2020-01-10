10 января 2020, 16:01
Свадебная церемония Александра Реввы на Мальдивах попала на видео
Певец, актер и шоумен Александр Ревва, также известный под сценическим псевдонимом Артур Пирожков, поделился видео свадебной церемонии. Он устроил ее на Мальдивах, передает РИА «Новости».
По данным информагентства, на свадебной церемонии присутствовали две дочери Реввы и его супруги Анжелики. Старшей Алисе — 13 лет, младшей Амелии — шесть.
«Она решила сдаться, натанцеваться с ним, поцеловаться с ним и до утра остаться», — цитирует артиста «Свободная пресса».
В свою очередь жена Реввы опубликовала фотографии с церемонии, и напомнила, что стала супругой шоумена уже в четвертый раз.