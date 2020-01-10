Свадебная церемония Александра Реввы на Мальдивах попала на видео

По данным информагентства, на свадебной церемонии присутствовали две дочери Реввы и его супруги Анжелики. Старшей Алисе — 13 лет, младшей Амелии — шесть.

«Она решила сдаться, натанцеваться с ним, поцеловаться с ним и до утра остаться», — цитирует артиста «Свободная пресса».

В свою очередь жена Реввы опубликовала фотографии с церемонии, и напомнила, что стала супругой шоумена уже в четвертый раз.