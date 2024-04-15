Знаменитости 15 апреля 2024, 16:14 Свадьба сына обошлась Жасмин в 10 миллионов рублей Певица Жасмин потратила на свадьбу сына больше 10 миллионов рублей Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Певица Жасмин женила сына Михаила Семендуева. На его свадьбу артистка потратила более 10 миллионов рублей, сообщили в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Журналисты рассказали, что Жасмин сняла банкетный зал в центре Москвы на 300 мест. Помещение украсили розами и гортензиями. Среди гостей торжества заметили певицу Валерию и Иосифа Пригожина, Филиппа Киркорова, Нелли Кобзон и Александра Буйнова.

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По словам Валерии, свадьба прошла очень по-семейному. Она отметила образ Жасмин на мероприятии, сравнив ее золотое платье со статуэткой «Оскара».

«Говорятся тосты, участвуют молодые. Фильмы посмотрели про молодоженов, как они познакомились», — рассказала Валерия.

Провел свадьбу сына Жасмин Николай Басков. Для молодоженов спели Дима Билан, Филипп Киркоров и сама Жасмин.

Семендуев позвал замуж возлюбленную Еву Хачатурян тайком от матери. Спустя какое-то время он поставил артистку перед фактом о будущей свадьбе. Невеста сына Жасмин раньше занималась фигурным катанием, сейчас — журналистикой. По словам Жасмин, они подружились с невесткой.

Михаил и Ева 8 апреля обвенчались по еврейским обычаям.