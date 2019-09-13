Свадьба Собчак и Богомолова. Как это было

Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились и обвенчались днем в пятницу, 13 сентября. Роспись была нестандартная — в Грибоедовский дворец бракосочетания молодые приехали в катафалке. А потом — венчание, прогулка по столице и красивое торжество в Музее Москвы.

На свадьбу Собчак и Богомолова приехали без малого три сотни гостей. «360» вел прямую трансляцию с места событий.

Брак для Ксении Собчак стал вторым. Ее первым мужем стал актер Максим Виторган, от которого у телеведущей родился сын Платон. Мальчику сейчас два года.

Богомолов тоже знаком с семейной жизнью: он был женат на актрисе Дарье Мороз. Пара стала родителями девочки. Их дочери Анне уже исполнилось девять лет.

Молодожены пригласили на свадьбу гендиректора Первого канала Константина Эрнста, режиссера Федора Бондарчука, музыканта Сергея Шнурова, актера Игоря Верника и многих других.

Собчак показала платье перед свадьбой с Богомоловым Подробнее

Незадолго до дня церемонии Ксения Собчак показала, в каком платье принесет клятву верности будущему супругу. В Instagram она разместила снимок, на котором стоит в кружевном наряде с открытой спиной. Ее волосы скрыты ниспадающей белой фатой.

В недавнем интервью телеведущая рассказала, что они с Богомоловым хотят обвенчаться.