Свадьба Собчак и Богомолова. Онлайн-трансляция

Ксения Собчак и Константин Богомолов приехали в Петровский пассаж, чтобы отметить вступление в брак. Гостями на их свадьбе стали около 300 человек, среди которых известные актеры театра и кино, а также медийные личности. «360» ведет прямую трансляцию.

Брак у Ксении Собчак будет вторым. Ее первым мужем стал актер Максим Виторган, от которого у телеведущей родился сын Платон. Мальчику сейчас два года.

Богомолов тоже знаком с семейной жизнью: он был женат на актрисе Дарье Мороз. Пара стала родителями девочки. Их дочери Анне уже исполнилось девять лет.

Молодожены пригласили на свадьбу гендиректора Первого канала Константина Эрнста, режиссера Федора Бондарчука, музыканта Сергея Шнурова, актера Игоря Верника и многих других.

Собчак показала платье перед свадьбой с Богомоловым Подробнее

Незадолго до дня церемонии Ксения Собчак показала, в каком платье принесет клятву верности будущему супругу. В Instagram она разместила снимок, на котором стоит в кружевном наряде с открытой спиной. Ее волосы скрыты ниспадающей белой фатой.

В недавнем интервью телеведущая рассказала, что они с Богомоловым хотят обвенчаться.