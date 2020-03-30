Суррогатная мать родила Божене Рынске ребенка от умершего мужа

Через год после смерти одного из основателей НТВ Игоря Малашенко его жена журналистка Божена Рынска впервые стала матерью. Девочка, которую назвали Евгенией, родилась 5 марта от суррогатной матери.

Об этом Рынска сообщила на своей странице в Facebook.

Игорь Малашенко год назад покончил с собой на вилле в Испании. Его похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.

Его вдова в августе минувшего года сообщила, что находится в депрессии, и ее спасает только осознание того, что у них с умершим может скоро родиться дочь. Замороженные эмбрионы умершего супруга у нее остались после неудачного участия в программе ЭКО.