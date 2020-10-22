Суррогатная мать детей Пугачевой рассказала о своих эмоциях к двойняшкам

По данным NEWS.ru, Ширинина воспринимала беременность как работу, поэтому привязанности в детям не испытывала. Отдать их после родов не составило для нее проблемы. Женщина также добавила, что рада возможности осчастливить пару. Ширинина уточнила, что все проходило в рамках договора, который они заключили в начале.

Ранее Галкин рассказывал, что женщина не знала, чьих детей она вынашивает. В результате ей заплатили больше, чем изначально оговаривалось.

Ранее Галкин вспомнил, как в 2001 году на фестивале «Славянский базар» познакомился с Аллой Пугачевой. Юмориста представил певице Филипп Кирокоров, который тогда был ее мужем.

Шоумен рассказал, что испытывал тщеславие, когда в первый раз встретился с народной артисткой. При близком общении его отношение к Пугачевой изменилось. Спустя некоторое время Галкин и Примадонна начали встречаться.