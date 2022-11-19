Знаменитости 19 ноября 2022, 13:59 Супруги Цыгановы рассказали, почему выпустили песню о ЧВК «Вагнер» РИА «Новости»

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Певица Виктория Цыганова исполнила песню «Вагнер», написанную ее супругом Вадимом. Пара рассказала подробности о композиции, сообщило ИА Nation News.

Они отметили, что это завершающий трек в трилогии, которому предшествуют «Давай Донбасс огня» и «Огонь перемен».

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«Именно последняя композиция заняла все возможные позиции, стала очень популярной», — заявил Цыганов.

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Супруги заявили, что российские знаменитости должны думать не о деньгах, а о духовных ценностях. По их словам, «артисты-пустышки, типа Киркорова» сейчас не должны появляться на эстраде. Также по мнению Цыгановой, попса «обижает чувства верующих людей и военных».

«Российской культуре нужна чистка, нужно, чтобы работали законы военного времени», — поддержал ее супруг.

Кроме того, по его мнению, многие звезды поддерживают спецоперацию и оказывают помощь военным, но молчат об этом.