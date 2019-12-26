Супруга Цекало рассекретила переписку с мужем

Такой подарок супругу Эрвин сделала в день празднования католического Рождества. На личной странице в Instagram жена шоумена опубликовала реакцию на сюрприз. По информации издания, Цекало оценил книгу с их любовной перепиской.

Ранее СМИ узнали о том, что Александр Цекало и его жена решили провести медовый месяц в Италии. Накануне дня рождения телеведущего прошла их церемония бракосочетания в Беверли-Хиллз