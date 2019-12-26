26 декабря 2019, 12:35
Супруга Цекало рассекретила переписку с мужем
Супруга советского и российского шоумена и телеведущего Александра Цекало Дарина Эрвин подарила мужу книгу. В ней женщина напечатала любовную переписку пары. Об этом сообщила tеlерrоgrаmmа.рrо.
Такой подарок супругу Эрвин сделала в день празднования католического Рождества. На личной странице в Instagram жена шоумена опубликовала реакцию на сюрприз. По информации издания, Цекало оценил книгу с их любовной перепиской.
Ранее СМИ узнали о том, что Александр Цекало и его жена решили провести медовый месяц в Италии. Накануне дня рождения телеведущего прошла их церемония бракосочетания в Беверли-Хиллз