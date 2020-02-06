Супруга Цекало показала подписчикам маленького ребенка

«Мой малыш. Я так люблю, когда ты улыбаешься», — подписала фотографию Эрвин.

Фанаты девушки удивились, ведь это первый снимок с ребенком в ее профиле. Некоторые комментаторы недоумевали, почему звезда не выложила очередное фото из мастерской. Другие стали спрашивать, есть ли дети у супруги Цекало.

Под публикацией пользователи написали: «Вам идет материнство», «Ты будешь отличной мамой!».

Однако позже Эрвин рассказала, что она держит на руках своего младшего брата. По ее словам, с ним отлично ладит и муж.