06 февраля 2020, 15:46
Супруга Цекало показала подписчикам маленького ребенка
Жена советского и российского шоумена Александра Цекало художница Дарина Эрвин опубликовала в Instagram снимок с ребенком. Публикация шокировала ее поклонников. Об этом сообщило ИА Nation News.
«Мой малыш. Я так люблю, когда ты улыбаешься», — подписала фотографию Эрвин.
Фанаты девушки удивились, ведь это первый снимок с ребенком в ее профиле. Некоторые комментаторы недоумевали, почему звезда не выложила очередное фото из мастерской. Другие стали спрашивать, есть ли дети у супруги Цекало.
Под публикацией пользователи написали: «Вам идет материнство», «Ты будешь отличной мамой!».
Однако позже Эрвин рассказала, что она держит на руках своего младшего брата. По ее словам, с ним отлично ладит и муж.