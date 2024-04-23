Эксклюзив 23 апреля 2024, 11:24 Супруга Стерлигова развеяла слухи о разводе Супруга бизнесмена Германа Стерлигова Алена опровергла слухи о разводе РИА «Новости»

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Жена Германа Стерлигова Алена опровергла слухи о разводе с православным бизнесменом. Об этом она сообщила в беседе с «360».

В социальных сетях появилась информация о том, что чета Стерлиговых распалась. Супруга якобы ушла от бизнесмена, забрав с собой детей.

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«Оказалось, от него ушла жена и большинство детей. Жена красится, ходит без платка. Пишет посты про то, как хорошо жить одной, что жизнь только начинается», — написал один из пользователей.

Однако Стерлигова опровергла эту информацию. По ее словам, у пары все хорошо.

«Потихонечку развиваемся, жизнь идет. Герман продолжает развивать слободу, я помогаю детям, которые выбрали другой путь. Я же все-таки бабушка-героиня, уже восемь внуков», — отметила женщина.

Слухи о смене имиджа она тоже не подтвердила.

«Макияж я не наносила никогда и не наношу», — возразила супруга бизнесмена.

Алена рассказала о том, чем занимаются их взрослые дети — всего у супругов их пятеро. У дочери Стерлиговых родился пятый ребенок. У сына Арсения уже трое детей. Сергий с Михеем организовали историческое пространство, где в ближайшее время откроется ярмарка.

«Арсений второй год в Донбассе воюет, Пелагея волонтерской деятельностью занимается, тоже недавно была в Бахмуте на передовой, у них отряд называется „Из рук в руки“», — поделилась она.

Ранее сыровар Олег Сирота объяснил, почему развелся с Пелагеей Стерлиговой. По его словам, на брак повлияли времена ковида.